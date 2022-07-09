Действующий федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в жёсткой форме потребовал объяснений отмены своего визита на Украину.
Напомним, глава Незалежной в апреле отказался принять немецкого политика "из-за его тесных связей с Россией".
После этого у них состоялся телефонный разговор, где украинец назвал происшествие "крупным недоразумением" и предложил президенту ФРГ посетить Киев 8 мая, сообщает Der Spiegel.
Штайнмайер в ответ потребовал обсудить отмену его прошлого визита, прежде чем разговаривать о новом.
"Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: "Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать всё это сейчас", — сказано в статье газеты.
Сообщается, что украинский лидер пытался сменить неприятную для него тему три раза.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.