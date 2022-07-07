Призыв главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека к Канаде решить вопрос с доставкой турбины Siemens для газопровода "Северный поток" говорит о том, что у политиков на Западе "стал просыпаться разум". Об этом RT заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
"Наконец-то у них стал просыпаться разум. Они начали обсуждать причину происходящего, а не бороться с последствиями", — сказал он.
По словам эксперта, при наличии политической воли, вопрос с поставкой турбины России можно решить достаточно быстро, не снимая санкции с РФ.
"Может быть сделано исключение. Я думаю, что они могут это сделать", — добавил Пикин.
В июне российская сторона сократила поставки газа по "Северному потоку" из-за плановых технических работ. При этом объёмы перекачки сырья пришлось ограничить из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта. В четверг стало известно, что Хабек призвал Канаду передать турбину Германии, чтобы решить вопрос с её доставкой в РФ.
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