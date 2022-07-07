В РФ назвали "разумным" призыв ФРГ к Канаде решить вопрос с турбиной Siemens

Призыв главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека к Канаде решить вопрос с доставкой турбины Siemens для газопровода "Северный поток" говорит о том, что у политиков на Западе "стал просыпаться разум". Об этом RT заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Наконец-то у них стал просыпаться разум. Они начали обсуждать причину происходящего, а не бороться с последствиями", — сказал он.

По словам эксперта, при наличии политической воли, вопрос с поставкой турбины России можно решить достаточно быстро, не снимая санкции с РФ.

"Может быть сделано исключение. Я думаю, что они могут это сделать", — добавил Пикин.

В июне российская сторона сократила поставки газа по "Северному потоку" из-за плановых технических работ. При этом объёмы перекачки сырья пришлось ограничить из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта. В четверг стало известно, что Хабек призвал Канаду передать турбину Германии, чтобы решить вопрос с её доставкой в РФ.