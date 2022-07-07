В Берлине "с тяжёлым сердцем" просят Канаду вернуть имущество "Газмпрома"

Министр экономики Германии Роберт Хабек с "тяжёлым сердцем" попросил Канаду вернуть газоперекачивающие компрессоры "Газпрома". Герр Хабек заявил, что "надо лишить Путина оправдания".

Напомним, ранее "Газпром" резко снизил перекачку природного газа по трубопроводу "Северный поток-1", практически на 60 процентов. В компании объяснили, что произошло этого из-за того, что из Канады не возвращают газоперекачивающие компрессоры Siemens.

Они должны периодически проходить техническое обслуживание. Но в немецкой компании говорят, что сделать это можно только на предприятии в Монреале. А власти Канады не разрешают их возвращать, ссылаясь на санкции.

Соответственно, министр экономики Германии Роберт Хабек "с тяжёлым сердцем" просит Канаду выпустить компрессоры. Министр очень переживает, но деваться некуда.

"Жёсткие санкции должны вредить России и Путину больше, чем нашей экономике, поэтому, надеюсь, понятно, что мы должны лишить Путина этого оправдания с турбинами", — заявил Хабек. Он уточнил, что просит Канаду отправить компрессоры не в Россию, а в Германию, сообщает Bloomberg.

Заметим, ранее в Германии уверяли, что ведут переговоры с Канадой по поводу возвращения оборудования "Газпрома". Судя по тому, что дело дошло до публичных обращений, какого-либо прогресса на переговорах добиться не удаётся.

Ранее в Берлине заявляли, что не считают убедительной техническую версию сокращения поставок по "Северному потоку-1". В Германии полагают, что причины политические. Но теперь приходится уговаривать власти Канады вернуть оборудование.

На этом фоне возникла даже идея запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". В принципе, для этого есть возможности. Но власти Германии этого не хотят. В Берлине говорят о том, что трубопровод не был сертифицирован.

Роберт Хабек, комментируя эту идею, заявил, что у "Северного потока-2" нет допуска, он находится под санкциями… американским санкционным режимом", так что это "не вариант". Отметим, что министр экономики Германии ссылается на американские санкции. Любопытный такой нюанс, хотя нельзя сказать, что этот сюрприз.