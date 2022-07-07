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Sky News: 50 чиновников покинули британское правительство на фоне скандала

Мир

Американские журналисты сообщили, что 50 политиков покинули правительство Великобритании. Последним человеком, который это сделал, оказался заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Королевства Джордж Фримен.

"Я больше не верю в ваше (британского премьер-министра Бориса Джонсона. — Прим. ред.) лидерство", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит Sky News.

Ранее часть представителей правительства решила уйти в отставку. Политики узнали о домогательствах руководителя правящей Консервативной партии. Известно, что главу назначил Джонсон. Министры призвали его тоже сложить полномочия. Политик отказался покидать Даунинг-стрит.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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