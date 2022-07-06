Немцы предлагают беженцам с Украины жить в бывшем концлагере

В социальных сетях музейного комплекса на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен, расположенном в городе Ораниенбург (Германия), появились любопытные предложения.

На территории печально известного концлагеря предложили разместиться украинским беженцам.

Кульминацией этого "предложения" стала надпись, которую нанесли на бараках: "Добро пожаловать в Германию!".

В комментариях граждане Незалежной стали массово высказывать своё возмущение. Позже к ним присоединились и сами немцы. Спустя нескольких часов дирекция музейного комплекса удалила "гостеприимные" посты, но скриншотов в Интернете осталось немало.

Как отмечают пользователи Сети, "вот так на самом деле относятся к беженцам с Украины в странах Запада".