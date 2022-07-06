В социальных сетях музейного комплекса на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен, расположенном в городе Ораниенбург (Германия), появились любопытные предложения.
На территории печально известного концлагеря предложили разместиться украинским беженцам.
Кульминацией этого "предложения" стала надпись, которую нанесли на бараках: "Добро пожаловать в Германию!".
В комментариях граждане Незалежной стали массово высказывать своё возмущение. Позже к ним присоединились и сами немцы. Спустя нескольких часов дирекция музейного комплекса удалила "гостеприимные" посты, но скриншотов в Интернете осталось немало.
Как отмечают пользователи Сети, "вот так на самом деле относятся к беженцам с Украины в странах Запада".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.