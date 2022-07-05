Посол США Бринк сделала фото в столовой ВСУ в Киеве, не скрывая брезгливости

Американский посол на Украине Бриджит Бринк нанесла визит в солдатскую столовую в Киеве в рамках пиар-акции.

Сделанные в столовой снимки были размещены на официальном сайте американского дипведомства.

Однако даже украинцы назвали этот визит "дешёвым пиаром" и "фото для галочки".

"Дешевый пиар, хуже критики от оппонента. Тут американское посольство в Киеве в День независимости США, опубликовали для "туземцев" пост в ФБ с фото, как их посол зашёл к солдатам ВСУ, сделал фото в столовой для галочки", — описал это событие Telegram-канал "Легитимный".

Журналисты обратили внимание, что на лице Бриджит Бринк застыла не слишком искренняя дежурная улыбка. Посол США не попробовала ни одно из блюд, и даже не попыталась скрыть брезгливость при виде стоящих рядом с ней борща и курицы с гречкой.

"Её выражение лица демонстрирует брезгливость. Также столовая была закрыта для фотосета госпожи посла. Ну и, конечно, она ничего даже не попробовала, а просто посидела рядом с "солдатской едой"", — констатируют авторы канала.