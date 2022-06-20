Бринк: Киев сам должен решать, когда вернуться к переговорам с Москвой

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина должна сама решить, когда вернуться к переговорам с Россией.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что мы оставляем на усмотрение украинцев вопрос о том, в какое время Украина сочтёт возможным вести мирные переговоры. Президент (Джо Байден. - Прим. ред.) Байден указывал на то, что Владимир Зеленский говорил: все войны заканчиваются переговорами. Но ещё раз: мы оставляем выбор времени и содержания переговоров на усмотрение украинцев", — сказала она в интервью изданию "Голос Америки"*.

По её словам, Киев не потерпит поражение в вооружённом конфликте с Россией, а Вашингтон будет делать всё, чтобы этого не произошло.

"В интересах Америки обеспечить мир и безопасность в Европе — это жизненно важно. Так что последствия действительно выходят далеко за пределы Украины. Мы все прекрасно понимаем, что поставлено на карту. Именно поэтому мы здесь: чтобы помочь Украине одержать победу", — заключила она.

* - включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.