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1945: истребитель Су-47 "Беркут" РФ с крыльями задом наперёд впечатлил Запад

Мир

Пилот ВВС США Харрисон Касс дал свою оценку российскому экспериментальному истребителю Су-47 "Беркут", впервые показанному на международном авиасалоне в 1997 году. По его мнению, это один из самых необычных и запоминающихся самолётов РФ. Он впечатлил военных специалистов формой крыльев, нарушившей "все правила", и до сих пор широко обсуждается в авиации. Статья об этом опубликована в 19FortyFive.

1945: истребитель Су-47 "Беркут" РФ с крыльями задом наперёд впечатлил Запад

"Российский истребитель Су-47 нарушил все правила — у него крылья задом наперёд", — отметил Касс.

Большинство боевых самолётов оснащены обычными прямыми крыльями, но стреловидные, устремлённые вперёд крылья Су-47 сделали истребитель исключением. Бывший пилот отметил преимущества, которые даёт самолёту необычное техническое решение.

"Су-47 доказал некоторые преимущества конфигурации со стреловидностью, которые заключались в улучшенной аэродинамике, короткой взлётной и посадочной дистанции и хорошей манёвренности в воздушных боях", — отмечает эксперт.

Несмотря на высокие технические характеристики, возможность развивать скорость до 2500 км/ч, Су-47 "Беркут" в серийное производство не вышел. Опыт его создания был впоследствии был применён на Су-35 и Су-57.

"Самолёт впечатлил на авиашоу, продемонстрировав замечательную форму крыла и манёвренность", — констатировал эксперт.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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