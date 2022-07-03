В настоящее время содержание украинской армии обходится Киеву в 4,4 млрд долларов в месяц, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. До начала спецоперации на эти цели тратилось около 5,3 млрд долларов в год, напомнил он.
"У нас содержание армии было около 156 млрд гривен (5,3 млрд долларов), это был бюджет ВСУ и украинской армии на год. Сегодня около 130 млрд (4,4 млрд долларов) — это ежемесячная сумма", — приводит слова Шмыгаля LB.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 млрд долларов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Британия могут развязать Третью мировую войну.