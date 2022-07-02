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Лукашенко об отказе воевать на Украине: "Ни одного белорусского солдата там нет"

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что ни отправил ни одного белорусского солдата на Украину.

Лукашенко объяснил, что Минск не стремится принять участие в спецоперации на Украине, несмотря на то, что, по словам белорусского лидера, украинцы пытались поразить военные объекты Белоруссии ракетными ударами. Александр Григорьевич отметил, что все ракеты были перехвачены.

Президент Белоруссии сказал, что ни он, ни Путин не прибегали к шантажу Запада ядерным оружием, однако он считает, что Россия вправе прибегнуть к зеркальным мерам в ответ на агрессию из вне. 

Ранее Лукашенко ввёл безвизовый режим для граждан Польши с целью поддержания добрососедских отношений с поляками.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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