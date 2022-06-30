Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан Польши. Соответствующее решение принял президент республики Александр Лукашенко, сообщает белорусский погранкомитет.
"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши", — говорится в сообщении ведомства.
Безвизовый режим начнёт действовать с 1 июля и продлится до конца текущего года. Всё это время граждане Польши смогут пересекать границу с Белоруссией в пунктах пропуска, предъявив документ для выезда за границу, зелёную карту и медицинскую страховку.
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