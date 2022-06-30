Лукашенко отменил визовый режим для граждан Польши

Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан Польши. Соответствующее решение принял президент республики Александр Лукашенко, сообщает белорусский погранкомитет.

"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши", — говорится в сообщении ведомства.

Безвизовый режим начнёт действовать с 1 июля и продлится до конца текущего года. Всё это время граждане Польши смогут пересекать границу с Белоруссией в пунктах пропуска, предъявив документ для выезда за границу, зелёную карту и медицинскую страховку.