Вашингтон исключил возможность мирного урегулирования украинского конфликта на данном этапе. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Мы не видим прямо сейчас возможности для обеих сторон прийти к мирному соглашению на данном этапе. Думаю, это очевидно", — сказала она на форуме в Вашингтоне.
Хейнс выразила мнение, что Россия пока не добилась своих целей в спецоперации. Поэтому заключение мира при условии удержания сторонами нынешних позиций вряд ли устроит Москву, полагает глава американской разведслужбы.
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