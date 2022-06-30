Американская разведка исключила возможность перемирия на Украине на данном этапе

Вашингтон исключил возможность мирного урегулирования украинского конфликта на данном этапе. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы не видим прямо сейчас возможности для обеих сторон прийти к мирному соглашению на данном этапе. Думаю, это очевидно", — сказала она на форуме в Вашингтоне.

Хейнс выразила мнение, что Россия пока не добилась своих целей в спецоперации. Поэтому заключение мира при условии удержания сторонами нынешних позиций вряд ли устроит Москву, полагает глава американской разведслужбы.