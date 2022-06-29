Турция развернула российские С-400 для защиты от Греции

Турция развернула купленные у России комплексы противовоздушной обороны С-400, чтобы защититься от греческих ракет, сообщает ОСН.

Ранее греческий генерал Яннис Эгольфопулос пригрозил Турции ракетным ударом по стратегическим мостам Стамбула, которые соединяют Европу и Азию.

Судя по спутниковым снимкам, Турция серьёзно отнеслась к такому заявлению и развернула российские С-400 на военной базе Мюртед, которая находится под Анкарой.

В последнее время отношения Турции и Греции обострились из-за территориальных споров вокруг островов в Эгейском море. Анкара обвинила Афины в поставках вооружения на острова, расположенные неподалёку от турецкой границы. Греки ответили, что оружие необходимо для обороны. В мае турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после того, как премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призывал США запретить продажу Турции американского вооружения, он перестал для него существовать, как политик.