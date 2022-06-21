Al Jazeera: греческий генерал пригрозил нанести ракетный удар по Стамбулу

Турцию и Грецию на протяжении долгих лет связывают территориальные споры, из-за чего отношения двух стран периодически обостряются. Очередной территориальный вопрос возник из-за островов в Эгейском море. Турция обвинила Грецию в поставках вооружения на острова около турецкой границы. Однако Афины заявили, что оружие необходимо для самообороны.

Также греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис обвинил Турцию в дестабилизации ситуации на Кипре. На это турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Греция должна признать свои границы и придерживаться их, иначе со стороны Анкары последует решительный ответ.

После этого отставной греческий генерал Яннис Эгольфопулос пригрозил Турции ракетным ударом по стратегическим мостам Стамбула, которые соединяют Европу и Азию. Кроме этого, политолог Таки Барбракис заявил, что в последнее время среди греческих политиков участились разговоры о возможности военного столкновения между Анкарой и Афинами, сообщает издание Al Jazeera.