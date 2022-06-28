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Interia.pl: Бартощак призвал Польшу готовиться к войне с Россией

Мир

Эксперт по геополитической стратегии аналитического центра "Стратегия и будущее" Яцек Бартощак в интервью для польского издания Interia.pl выразил свои опасения по поводу возможного нападения России на железнодорожную инфраструктуру Польши. Именно по этим путям осуществляются поставки военной помощи Украине.

Interia.pl: Бартощак призвал Польшу готовиться к войне с Россией

По его мнению, у Варшавы должен быть арсенал для нанесения ответных ударов по Калининграду и Белоруссии в случае военного конфликта. Проблемой является то, что США не спешат вооружать союзников ракетами дальнего радиуса действия. 

"Мы можем оказаться в состоянии войны с Россией. <…> Речь идет не о маневренной войне на территории Польши, а о точечных ударах по нашей территории российского разведывательно-ударного комплекса, т. е. баллистических и маневрирующих ракет, дальнобойной артиллерии <…> и других дестабилизирующих действий, включая кибератаки, информационную войну, дестабилизирующую нашу экономику. Мы абсолютно должны быть готовы к этим сценариям", — сказал он.

По его словам, спецоперация на Украине должна убедить Польшу в том, чтобы быть готовой защищать свою территорию на основе собственного военного потенциала.

Накануне стало известно, что польские власти планируют увеличить количество военных в 2,5 раза.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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