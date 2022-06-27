Экс-кандидат в президенты США призвала Украину пойти на территориальные уступки

Тулси Габбард, которая является бывшим кандидатом в президенты США, призвала украинские власти сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом говорится в её статье для издания Foreign Policy. Над материалом также работал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Как считает политик, Вашингтону необходимо закончить с поставками вооружения в Киев. При этом лидеру Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры с Россией, включая обсуждение нейтралитета и территориальных уступок.

Габбард считает, что оружие США и другая помощь "лишь подогревают эскалацию". Экс-кандидат также выразила уверенность в том, что Соединённые Штаты и Украина стремятся к недостижимым результатам.

Ранее Габбард заявила, что администрацию президента США Джо Байдена на Украине ждёт поражение, потому что он не поставил перед собой конкретные цели в рамках участия в конфликте.