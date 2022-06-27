Ведущая самой рейтинговой программы крупнейшего украинского телеканала назвала жителей Донбасса, переехавших после 2014 года в Киев, "донбасятами".
Наталья Мосейчук напомнила, что множество жителей Восточной Украины после начала войны в Донбассе предпочли перебраться в центральные регионы страны, в том числе в столицу.
"После начала там (в Донбассе. — Прим. ред.) войны столько приехало этих "донбасят", — пожаловалась журналистка.
Она ставит в вину людям, которые просто хотели мира, нежелание умирать под обстрелами украинской артиллерии или в результате терактов киевских диверсантов.
Мосейчук возмущает тот факт, что на живущих в Киеве уроженцев Донбасса до сих пор не заведены уголовные дела, а всех их не допросили в СБУ.
"Они спокойно ходят по городу, крепко спят и сладко едят", — негодует ведущая.
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