Украинская телеведущая: переехавших в Киев "донбасят" надо отправить в СБУ

Ведущая самой рейтинговой программы крупнейшего украинского телеканала назвала жителей Донбасса, переехавших после 2014 года в Киев, "донбасятами".

Наталья Мосейчук напомнила, что множество жителей Восточной Украины после начала войны в Донбассе предпочли перебраться в центральные регионы страны, в том числе в столицу.

"После начала там (в Донбассе. — Прим. ред.) войны столько приехало этих "донбасят", — пожаловалась журналистка.

Она ставит в вину людям, которые просто хотели мира, нежелание умирать под обстрелами украинской артиллерии или в результате терактов киевских диверсантов.

Мосейчук возмущает тот факт, что на живущих в Киеве уроженцев Донбасса до сих пор не заведены уголовные дела, а всех их не допросили в СБУ.

"Они спокойно ходят по городу, крепко спят и сладко едят", — негодует ведущая.