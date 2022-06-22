Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подчеркнул важность санкций в проблеме починки турбин для "СП — 1".
Антироссийские санкции не позволяют Канаде вернуть Германии одну из газовых турбин для "Северного потока — 1". По словам Уилкинсона, "важно уважать санкции" которые были введены против Москвы. Он подчеркнул, что целью антироссийских ограничений не было причинить вред ФРГ.
Однако в Германии сейчас энергетический кризис, а поставки газа по "СП — 1" снизились на 60% именно потому, что Канада не может отдать ФРГ турбину. Уилкинсон заявил, что Германия — это один из их ближайших союзников, и сейчас они пытаются решить возникшую проблему.
Как Канада будет решать проблему, неясно. Из-за санкций против РФ они не могут отдать отремонтированную турбину для "СП — 1", а если они решать обойти свои же санкции, то лишь покажут их несостоятельность.
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