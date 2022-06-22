Американский наёмник подтвердил участие бойцов британского спецназа на Украине

Американский наёмник подтвердил непосредственное участие бойцов британского спецподразделения в вооруженном конфликте на Украине.

Своих британских коллег американский военный "сдал" случайно. В переписке с американским журналистом и ветераном армии Соединенных Штатов Сетом Харпом американец рассказал о случайной гибели снайпера британской Особой воздушной службы (SAS). По словам наёмника, между подразделениями на Украине очень плохая коммуникация. Настолько плохая, что британский снайпер был убит экипажем украинского бронетранспортёра. Наёмник рассказал, что военные ВСУ порой открывают огонь и друг по другу.

Судьба у этого американца также незавидная. В ЛДНР он и его коллеги не имеют статус военнослужащего, поэтому минимум, что его ожидает — срок, максимум — смертная казнь.