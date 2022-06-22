Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией

Американский миллиардер Рэй Далио является специалистом по кризисам. Он прогнозирует, что в скором времени США и европейские страны ожидает катастрофическое падение уровня жизни. Более того, по мнению Далио, Америке грозит не только гражданская война, но и полномасштабное столкновение с Россией и Китаем.

Финансист отметил, что США тратят гораздо больше, чем зарабатывают. Чтобы продолжать тратить, Вашингтон должен напечатать ещё больше денег и взять ещё больше долгов, но это усилит инфляцию и политические конфликты.

"При этом конфликты уже сейчас настолько серьёзны, что могут закончиться гражданской войной. Кроме того, страна оказалась на грани войны с Китаем и Россией", — отметил Далио в беседе с изданием Spiegel.

Эксперт не исключает, что Китай будет втянут в экономическую войну с западными странами, в результате чего мировая торговля станет ещё менее эффективной. После этого Вашингтон может ввести экономические санкции против Пекина. Однако это навредит обеим сторонам конфликта, поскольку Китай тесно связан с другими государствами.