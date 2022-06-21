Двое американских наёмников находятся в плену в Донецке

Двое попавших в плен на Украине наёмников из США находятся в изоляторе ДНР. Такую информацию предоставил осведомлённый источник, принадлежащий к силовым структурам Республики, пишет "Интерфакс".

"Двое американских наемников Александр Дрюке и Энди Хьюн, которые попали в плен на Украине, находятся в Донецке", — сообщили в ДНР.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что у него нет информации по поводу содержания в плену на территории ДНР военных США, которые воевали за Киев в ходе спецоперации.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также не смог прокомментировать сведения о содержащихся в плену американских наёмниках.

Ранее в издании The Telegraph появился материал, в котором говорилось в двух бывших американских военнослужащих, воевавших на Украине в качестве наёмников и оказавшихся в плену в районе Харькова. В статье уточнялось, что 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн, воевавшие в рядах ВСУ и попавшие в плен в начале июня, стали первыми военнопленными гражданами США в ходе украинского конфликта.