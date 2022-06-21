Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Cumhuriyet: Турция не получила никаких преимуществ за десятилетия в составе НАТО
New York Times: венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье
Леонков: несогласованность действий ВСУ играет на руку российским военным
Матвейчев: обстрелы Донецка сразу прекратятся, когда ВС РФ "возьмут" Авдеевку
Солдат ВСУ слёзно попросил жену забрать его из Донбасса: "Тут нас убивают"
Кадыров: тактика чеченских спецподразделений в ЛНР улучшается с каждым днём
Читатели Tencent дали совет Кулебе вооружить ВСУ мётлами от Тайваня
Стремоусов: попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область обречены на провал
Депутат Шеремет: Крым восстановит буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ

Володин ответил Кулебе, который собрался "воевать лопатами" с Россией

Мир

Сегодняшняя ситуация на Украине для Кулебы — очередное телевизионное шоу. И "воевать лопатами" в случае прекращения поставок западного оружия он не будет. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик дал короткий ответ главе МИД Украины Дмитрию Кулебе в своём Телеграм-канале.

Володин ответил Кулебе, который собрался "воевать лопатами" с Россией

По мнению депутата, если нынешние руководители Украины и возьмут в руки лопату — впервые в жизни — то лишь для того, чтобы попозировать.

Их семьи находятся за пределами страны, а счета в зарубежных банках. И сопротивление закончится сразу же при одном условии, считает политик.

"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь", — написал Володин.

Ранее читатели китайского издания Tencent предложили Кулебе вооружить ВСУ мётлами с Тайваня вместо лопат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности

Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.

На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Силовые структуры
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Мир. Новости мира
Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова
Силовые структуры
Болтенков назвал уничтожение генералитета ВСУ ударом по центру принятия решений
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира
США и Канада. Новости и аналитика
Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира
Последние материалы
Cumhuriyet: Турция не получила никаких преимуществ за десятилетия в составе НАТО
New York Times: венгры надеялись, что Будапешт захватит Закарпатье
Володин ответил Кулебе, который собрался "воевать лопатами" с Россией
Леонков: несогласованность действий ВСУ играет на руку российским военным
Матвейчев: обстрелы Донецка сразу прекратятся, когда ВС РФ "возьмут" Авдеевку
Солдат ВСУ слёзно попросил жену забрать его из Донбасса: "Тут нас убивают"
Кадыров: тактика чеченских спецподразделений в ЛНР улучшается с каждым днём
Читатели Tencent дали совет Кулебе вооружить ВСУ мётлами от Тайваня
Стремоусов: попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область обречены на провал
Депутат Шеремет: Крым восстановит буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников