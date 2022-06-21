Сегодняшняя ситуация на Украине для Кулебы — очередное телевизионное шоу. И "воевать лопатами" в случае прекращения поставок западного оружия он не будет. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Политик дал короткий ответ главе МИД Украины Дмитрию Кулебе в своём Телеграм-канале.
По мнению депутата, если нынешние руководители Украины и возьмут в руки лопату — впервые в жизни — то лишь для того, чтобы попозировать.
Их семьи находятся за пределами страны, а счета в зарубежных банках. И сопротивление закончится сразу же при одном условии, считает политик.
"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь", — написал Володин.
Ранее читатели китайского издания Tencent предложили Кулебе вооружить ВСУ мётлами с Тайваня вместо лопат.
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