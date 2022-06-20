ТАСС: ВСУ могли применить новые зарубежные боеприпасы при обстреле Донецка

Источник ТАСС сообщил, что ВСУ могли применить новые зарубежные боеприпасы при обстреле Донецка.

Источник в силовых структурах сообщил, что в понедельник Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли применить новый вид боеприпасов при обстреле Донецка. Собеседник агентства сообщил, что сейчас следователям и криминалистам предстоит изучить осколки боеприпаса, который упал возле жилого дома на улице Ванникова.

Другой источник ТАСС заявил, что сила взрыва, поражения деревьев и дома от боеприпаса, отличается от артиллерийских снарядов калибром 152 мм, 155 мм и "Точки У".