Источник ТАСС сообщил, что ВСУ могли применить новые зарубежные боеприпасы при обстреле Донецка.
Источник в силовых структурах сообщил, что в понедельник Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли применить новый вид боеприпасов при обстреле Донецка. Собеседник агентства сообщил, что сейчас следователям и криминалистам предстоит изучить осколки боеприпаса, который упал возле жилого дома на улице Ванникова.
Другой источник ТАСС заявил, что сила взрыва, поражения деревьев и дома от боеприпаса, отличается от артиллерийских снарядов калибром 152 мм, 155 мм и "Точки У".
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