Российские хакеры Killnet смогли остановить польский НПЗ Orlen

Хакерская команда Killnet, называющаяся российской группировкой, заявила об успешной атаке на компьютерные сети польского нефтеперерабатывающего завода Orlen.

Первая же атака вывела из строя приложение, где клиенты, поставщики и перевозчики Orlen обменивались информацией о процессе железнодорожных перевозок. Сейчас заблокирована вся логистика НПЗ, электронная торговля, что может привести к остановке производственного цикла. Сейчас портал предприятия всё ещё недоступен.

"Наше воздействие на Orlen продолжается без паузы", — гласит заявление Killnet.

Несколько недель назад хакеры объявили, что начинают глобальную кибератаку на западные страны. В качестве основных целей названы компьютерные сети США, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Для доказательства серьёзности своих намерений специалисты Killnet вывели из строя сайты почти всех государственных ведомств Чехии.