Хакерская команда Killnet, называющаяся российской группировкой, заявила об успешной атаке на компьютерные сети польского нефтеперерабатывающего завода Orlen.
Первая же атака вывела из строя приложение, где клиенты, поставщики и перевозчики Orlen обменивались информацией о процессе железнодорожных перевозок. Сейчас заблокирована вся логистика НПЗ, электронная торговля, что может привести к остановке производственного цикла. Сейчас портал предприятия всё ещё недоступен.
"Наше воздействие на Orlen продолжается без паузы", — гласит заявление Killnet.
Несколько недель назад хакеры объявили, что начинают глобальную кибератаку на западные страны. В качестве основных целей названы компьютерные сети США, Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины. Для доказательства серьёзности своих намерений специалисты Killnet вывели из строя сайты почти всех государственных ведомств Чехии.
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