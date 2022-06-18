Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конфликт на Украине продлится долго и призвал Запад активно помогать Киеву.
"Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгой войне", — написал Джонсон в статье, опубликованной в газете Sunday Times.
По его словам, Россия выбрала тактику ведения спецоперации "на истощение", поэтому западные страны должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость". Для этого нужно предпринять "четыре жизненно важных шага":
Джонсон предупредил, что не стоит ждать немедленных результатов. Важно продолжать прикладывать усилия, даже если конфликт затянется на годы, добавил он.
Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер сказал, что каждые четыре месяца можно готовить к боевым действиям около 10 тысяч украинцев.
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