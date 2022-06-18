Премьер Британии призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конфликт на Украине продлится долго и призвал Запад активно помогать Киеву.

"Боюсь, что нам необходимо готовиться к долгой войне", — написал Джонсон в статье, опубликованной в газете Sunday Times.

По его словам, Россия выбрала тактику ведения спецоперации "на истощение", поэтому западные страны должны обеспечить Украине "стратегическую выносливость". Для этого нужно предпринять "четыре жизненно важных шага":

предоставить Украине вооружение и обучить украинских военных;

сохранить жизнеспособность украинского государства путём финансовых траншей Киеву;

обеспечить работоспособность украинской экономики;

вывезти запасы зерна, которые оказались заблокированы.

Джонсон предупредил, что не стоит ждать немедленных результатов. Важно продолжать прикладывать усилия, даже если конфликт затянется на годы, добавил он.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер сказал, что каждые четыре месяца можно готовить к боевым действиям около 10 тысяч украинцев.