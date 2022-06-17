Украинский министр возмутился решением провести "Евровидение" в другой стране

Руководитель Минкульта Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение Европейского вещательного союза устроить конкурс "Евровидение" в другой стране. Как подчеркнул министр, представители Киева не согласны с организацией.

"Нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов", — подчеркнул политик.

По его мнению, на территории Украины можно провести все мероприятия. Также Ткаченко отметил, что Киев рассказал организации о безопасных для "Евровидения" местах.

Ранее представители ЕВС заявили, что Украина не может организовать музыкальный конкурс в 2023 году. Предположительно, мероприятия пройдут на территории Великобритании.