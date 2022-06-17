Руководитель Минкульта Украины Александр Ткаченко прокомментировал решение Европейского вещательного союза устроить конкурс "Евровидение" в другой стране. Как подчеркнул министр, представители Киева не согласны с организацией.
"Нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов", — подчеркнул политик.
По его мнению, на территории Украины можно провести все мероприятия. Также Ткаченко отметил, что Киев рассказал организации о безопасных для "Евровидения" местах.
Ранее представители ЕВС заявили, что Украина не может организовать музыкальный конкурс в 2023 году. Предположительно, мероприятия пройдут на территории Великобритании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.