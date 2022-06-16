Пушилин: ДНР не просила Россию поставить ракеты

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, говоря о дополнительной помощи со стороны РФ, он не просил Россию поставить в Республику ракеты, в частности, "Искандеры".

"Я не понимаю, почему появились такие интерпретации (касающиеся поставок ракет ДНР со стороны России — Прим. ред.). Я не обращался с просьбой, я не просил", — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что речь идёт лишь о наращивании совместных усилий по борьбе с украинскими националистами.

"В рамках союзнических усилий мы будем принимать дополнительные меры по нейтрализации противника, который обстреливает жилые кварталы", — добавил Пушилин.

Ранее появилась информация, что после мощного обстрела Донецка власти ДНР в лице её главы Дениса Пушилина попросили у РФ "дополнительные союзнические резервы". Потом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин пояснил, что под просьбой о помощи в ДНР подразумевают более интенсивное применение ракет для ликвидации военной силы противника.