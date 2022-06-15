Пентагон озвучил ежедневные потери армии Украины

Глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что украинская армия ежедневно теряет 100 человек убитыми и около 100-300 ранеными.

"В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам", — сказал Милли.

При этом он отметил, что в условиях боевых действий трудно подсчитать реальное количество убитых, поэтому озвученные цифры являются неточными.

По его словам, лишь через месяцы и годы станет известно точное количество военных потерь, которые понесла Украина.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий сотрудникам военкомата вручать повестки в любом месте. После получения такого документа неявка в призывной пункт грозит штрафом или тюремным сроком до 5 лет.