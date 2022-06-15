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Spiegel: Зеленский критикует не только Шольца — под руку попала Меркель

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский делает "язвительные замечания" не только в адрес действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, но и неуважительно относится к экс-главе страны Ангеле Меркель, заявили немецкие аналитики.

Spiegel: Зеленский критикует не только Шольца — под руку попала Меркель

Так, по их мнению, Киев уже давно критикует Берлин, несмотря на политическую ситуацию в мире.

"По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель", — считают аналитики Spiegel.

Что могло послужить триггером для "трещины в отношениях", аналитики не уточнили, однако, отметили, что Зеленский всё больше начинает "наседать" на Германию.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Зеленского, адресованное Шольцу. Президент Незалежной потребовал от канцлера "заверить" Киев в своей поддержке, а также перестать "балансировать" между Россией и Украиной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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