Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"

Председатель КНР Си Цзиньпин утвердил директиву, которая допускает "невоенное" применение армии в мирное время.

Издание Radio Free Asia сообщает, что новая директива позволяет Вооружённым силам Китая вторгнуться в Тайвань без объявления войны. В таком случае это будет называться обычной спецоперацией.

В документе прописаны отличия спецоперации от полноценной войны. Теперь Китай сможет использовать армию в невоенных целях для того, чтобы обеспечить суверенитет страны, её территориальную целостность и защититься от внешних угроз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Си Цзиньпина к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Тайваня.