Председатель КНР Си Цзиньпин утвердил директиву, которая допускает "невоенное" применение армии в мирное время.
Издание Radio Free Asia сообщает, что новая директива позволяет Вооружённым силам Китая вторгнуться в Тайвань без объявления войны. В таком случае это будет называться обычной спецоперацией.
В документе прописаны отличия спецоперации от полноценной войны. Теперь Китай сможет использовать армию в невоенных целях для того, чтобы обеспечить суверенитет страны, её территориальную целостность и защититься от внешних угроз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Си Цзиньпина к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Тайваня.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.