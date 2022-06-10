Свадьбы после 22.00 запрещены в Пакистане

Энергетический кризис в стране привел к тому, что правительство Пакистана запретило свадьбы после 22:00 в Исламабаде и восстановило 5-дневную рабочую неделю в государственных учреждениях. Страна страдает от усугубляющегося кризиса с электроэнергией, в городских и сельских районах происходят длительные отключения электроэнергии.

Министр энергетики Пакистана Хуррум Дастагир заявил, что досрочное закрытие рынков и работа на дому могут сэкономить электроэнергию.

В стране производится 22 000 МВт электроэнергии, а потребность составляет 26 000 МВт, сказал министр, добавив, что в стране дефицит электроэнергии составлял около 4000 МВт. Однако, согласно некоторым сообщениям средств массовой информации из Пакистана, нехватка электроэнергии составляет около 7800 МВт.

Как сообщает Daily Times, в Карачи в то время наблюдались перебои в работе до 15 часов, в то время как Лахор был без электричества почти 12 часов. часов.

Федеральный кабинет также восстановил субботний выходной в правительственных учреждениях, чтобы обуздать потребление энергии и постепенно снизить нагрузку на электроэнергию до двух часов в день к концу июня.