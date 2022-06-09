США поставят Украине новую партию гаубиц М777

В оборонном ведомстве США сообщили, что отправили на Украину новую партию гаубиц М777.

"Гаубица M777 Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США Украине в сфере безопасности", — говорится в сообщении Министерства обороны США.

Ранее сообщалось, что Норвегия направила на Украину 22 самоходные гаубицы с запчастями и боеприпасами. По данным оборонного ведомства, этот вид вооружений предоставлен ВСУ по просьбе Киева. Отмечается, что вся техника, снаряжение и запчасти переданы Украине в качестве пожертвования.