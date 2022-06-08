Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина

Вокруг визита главы МИД России Лаврова в Сербию НАТО развязал настоящую шпионскую войну. Планировался захват министра для принуждения Путина к переговорам.

Аналитики Североатлантического альянса разработали план, согласно которому самолёт Сергея Лаврова должны были принудительно посадить на территории Болгарии, чтобы захватить главу российского внешнеполитического ведомства, пишет сербское издание Informer.

"Лондон предлагал после пролёта российского самолёта над территорией страны НАТО, конкретно упомянули Болгарию, сразу закрыть небо вокруг Сербии", — сообщают авторы материала со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Таким образом российский министр был бы заблокирован в Белграде, и Владимиру Путину пришлось бы идти на переговоры с Западом. К счастью, эта идея не была поддержана большинством стран Альянса.

"Если бы такой план был принят и реализован, что это могло вызвать всеобщую европейскую, а то и мировую войну", — уверены эксперты издания.