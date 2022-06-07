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Вучич: Запад бессилен перед Россией, а потому отыгрывается на Сербии

Мир

Западные страны приложили множество усилий, чтобы отменить визит в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова, рассказал президент Республики Сербия Александр Вучич.

Вучич: Запад бессилен перед Россией, а потому отыгрывается на Сербии

Он посетовал, что был вынужден выдерживать бесчисленное количество переговоров, где различные представители Евросоюза и США убеждали Сербию отказать в приёме российскому министру. Эти страны бессильны против России, и поэтому будут отыгрываться на балканском государстве, пытаясь втянуть его противостояние с Россией.

"Истерия последних 24 часов показала, чего на самом деле хотят некоторые. Поскольку они ничего не могут сделать России, они пытаются навредить за счет Сербии", — заверил Вучич.

Лидер Сербии также напомнил, что граждане его страны уже вынуждены нести колоссальные убытки из-за антироссийских санкций.

"600 миллионов долларов были взяты непосредственно из карманов сербов", — уточнил сербский президент.

Он отметил, что желающие "воспрепятствовать приезду" Лаврова в Белград, "не желают мира, в их мечтах только поражение России".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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