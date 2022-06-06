В ДНР освобождены сёла Зелёный Гай и Петровское

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освободили от ВСУ сёла Зелёный Гай и Петровское. Всего под контроль донецких подразделений перешли более 200 населённых пунктов, сообщает штаб теробороны республики.

"На территории ДНР группировка войск освободила и установила полный контроль над 229 населёнными пунктами, включая Зелёный Гай и Петровское", — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что в настоящее время продолжаются бои за Святогорск.