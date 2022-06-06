Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии освободили от ВСУ сёла Зелёный Гай и Петровское. Всего под контроль донецких подразделений перешли более 200 населённых пунктов, сообщает штаб теробороны республики.
"На территории ДНР группировка войск освободила и установила полный контроль над 229 населёнными пунктами, включая Зелёный Гай и Петровское", — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что в настоящее время продолжаются бои за Святогорск.
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