В Финляндии удивлены реакцией РФ на вступление страны в НАТО

Глава финской разведки Антти Пелттари считает, что российские власти занимают выжидательную позицию после решения Финляндии пополнить ряды НАТО.

В Финляндии удивлены тем, что Россия мало реагирует на желание Хельсинки стать часть Североатлантического альянса. В скандинавской стране расценивают это как позитивный момент

"Пока довольно тихо и будем надеяться, что так оно и останется… Позитивным моментом также является и то, что мы приготовились и способны защищать наше общество", — сказал Антти Пелттари.

Он уверил, что его страна готова ко всем возможным сценариям развития событий, однако власти стараются не афишировать это.

Пелттари заметил, что власти РФ интересуется, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия. Москву занимают вопросы — будет ли возможность влиять на количество военнослужащих организации и будет ли у Финляндии ядерное оружие.

Ранее финский генерал-майор в отставке Пекка Товери не исключил повторения Зимней войны на Украине.