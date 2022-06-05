По словам турецкого лидера Тайипа Реджепа Эрдогана, события на Украине вызвали в Европе настоящую панику.
"В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе", — сказал Эрдоган во время своего выступления на съезде правящей Партии справедливости и развития.
Помимо проблемы с украинскими беженцами, конфликт на Украине показал, что западная система благополучия и безопасности также с ним не справляется.
"Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается", — добавил Эрдоган.
Ранее Турция блокировала заявки на членство в НАТО, поданные Финляндией и Швецией 18 мая. По словам Эрдогана, Турция не может согласиться на вступление этих стран в Альянс ввиду их связи с представителями Рабочей партии Курдистана, запрещённой в Турции.
В РФ считают, что НАТО само провоцирует конфликт в Россией намерением расшириться за счёт граничащих с ней стран.
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Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.