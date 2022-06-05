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Автор Дмитрий Плотников

Перенджиев: Турция перестает поддерживать Украину, пытаясь остаться миротворцем

Общество

Турция в "украинском вопросе" уходит от поддержки Киева к позиции — "остаться миротворцем".

Перенджиев: Турция перестает поддерживать Украину, пытаясь остаться миротворцем

Об этом заявил военный эксперт, российский политолог Александр Перенджиев и подчеркнул, что Турция — единственный член альянса НАТО, демонстрирующий гибкость.

По его словам, Анкара "движется от поддержки" Киева, тем более что некоторые страны НАТО лояльные к Украине: США, Франция и Греция, плюс Финляндия и Швеция, открыто ущемляют интересы Турции.

"Могу предположить, что в Анкаре в условиях нарастающего противоборства между РФ и коллективным Западом всерьёз рассматривают риски полной потери США своего глобального политического и экономического лидерства и раскола западных структур, таких как НАТО и Европейский Союз", — заявил аналитик.

Перенджиев подчеркнул, что в команде Реджепа Эрдогана, хоть и не открыто, но выражают симпатии РФ и всему российскому народу, видя решимость отстаивать собственные национальные интересы и безопасность.

"Россия — единственная страна, которая не побоялась бросить вызов всему могущественному Западу, и этот факт находит, пусть пока и весьма скрытое, уважение в турецком обществе", — подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы турция анкара украина реджеп эрдоган александр перенджиев
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