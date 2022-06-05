В Европе появилась двусмысленная реклама KFC: "Цып из Украины ждут в Германии"

Необычный способ рекламы выбрали в Германии для ресторанов быстрого питания KFC. Там заявили, что очень жду украинских курочек.

В Германии обратили внимание на двусмысленную рекламу KFC. На плакате нарисован портрет основателя компании полковника Сандерса, который выглядывает из-под одеяла. Рисунок сопровождает надписью: "Цып (курочек) из Украины очень ждут в Германии".

Ранее стало известно, что McDonald's под "секретным" брендом возобновит работу в России до 15 июля. В материалах Роспатента — ООО "Макдоналдс" зарегистрировало товарные знаки "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса".