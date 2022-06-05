В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ

Украину следует переименовать в УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова). С таким предложением выступил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что выходцы из Львовской и Ивано-Франковской областей занимают высокие посты в других регионах Украины. По его словам, эти чиновники являются "сатрапами киевского националистического режима".

"Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал Рогов.

Представитель военно-гражданской администрации также объяснил, почему власти Украины везут на ключевые позиции в центральные и юго-восточные регионы страны выходцев из западных областей. Он подчеркнул: Киев никогда не доверял местному населению.

Выходцы из Львовской и Ивано-Франковской областей, пояснил Рогов, на протяжении многих лет запугивали, унижали и терроризировали мирных жителей.