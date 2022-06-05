Рогов: рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области

Рубль постепенно вытесняет украинскую гривну в освобождённой части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, сейчас в Запорожской области сохраняется бивалютная система. Однако он отметил, что граждане стали активно использовать рубли. Как пояснил Рогов, гривна начинает дешеветь, превращаясь в ненадёжную и неуверенную валюту.

"Рубль занял главную позицию в платежах", — сказал представитель военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.

Ранее Рогов сообщил, что в освобождённой части Запорожской области наблюдается ажиотажный спрос на гражданство РФ. Он подчеркнул: многие жители хотят в числе первых получить российский паспорт.

Приазовская часть Запорожской области и Херсонская область находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Регионы стали налаживать торгово-экономические связи с Крымом.