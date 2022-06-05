Рубль постепенно вытесняет украинскую гривну в освобождённой части Запорожской области. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, сейчас в Запорожской области сохраняется бивалютная система. Однако он отметил, что граждане стали активно использовать рубли. Как пояснил Рогов, гривна начинает дешеветь, превращаясь в ненадёжную и неуверенную валюту.
"Рубль занял главную позицию в платежах", — сказал представитель военно-гражданской администрации в интервью РИА Новости.
Ранее Рогов сообщил, что в освобождённой части Запорожской области наблюдается ажиотажный спрос на гражданство РФ. Он подчеркнул: многие жители хотят в числе первых получить российский паспорт.
Приазовская часть Запорожской области и Херсонская область находятся под контролем Вооружённых сил РФ. Регионы стали налаживать торгово-экономические связи с Крымом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Турция отказалась одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за "связей" с Кремлём, считают китайские аналитики.