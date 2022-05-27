Рогов: в Запорожской области возник ажиотажный спрос на российское гражданство

В освобождённой части Запорожской области наблюдается ажиотажный спрос на получение гражданства РФ. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, жители города Запорожье, который ещё находится под контролем киевского режима, тоже заинтересованы в получении российских паспортов.

"В Запорожской области возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства. Люди сотнями приходят с вопросами, куда нести документы", — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Он также добавил, что многие жители Запорожской области хотят в числе первых стать гражданами РФ. Представитель военно-гражданской администрации подчеркнул: в регионе есть вся необходимая инфраструктура для начала приёма документов.

Ранее Рогов сообщил, что после окончания денацификации Запорожской области регион должен войти в состав Российской Федерации.