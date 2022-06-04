Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что он "чувствует архетипы" россиян, как "болотных каннибалов". По его словам, "культ смерти" присутствовал на Руси всегда.
Как подчеркнул украинский политик, в домонгольские времена востоке Руси население "Болотного царства" жило культом смерти, а выпустили в мир "нечисть" киевские князья.
"Я подозреваю, что они баловались каннибализмом. У меня ощущение такое есть. Я очень хорошо чувствую коллективное и бессознательное, хорошо чувствую источники и архетипы. Они ставили на смерть. Особенное удовольствие им доставляло истязание живых существ", — рассказал о своих чувствах Арестович. — Причём им пофиг, умирают чужие или свои".
Как пояснил Арестович, осталась эта практика и в современной России, так как на Красной площади "лежат люди, которые убили много людей".
"Это культ смерти. Они ведут себя так в Буче и во многих других местах, потому что они (Россияне. — Прим. ред.) такие", — резюмировал советник Офиса Зеленского.
Арестович подчеркнул, что киевские князья позволили "культу смерти" распространиться по миру, но нынешняя власть Украины должна это прекратить.
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