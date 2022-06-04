Арестович раскрыл как "чувствует" россиян: "Болотные каннибалы с культом смерти"

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что он "чувствует архетипы" россиян, как "болотных каннибалов". По его словам, "культ смерти" присутствовал на Руси всегда.

Как подчеркнул украинский политик, в домонгольские времена востоке Руси население "Болотного царства" жило культом смерти, а выпустили в мир "нечисть" киевские князья.

"Я подозреваю, что они баловались каннибализмом. У меня ощущение такое есть. Я очень хорошо чувствую коллективное и бессознательное, хорошо чувствую источники и архетипы. Они ставили на смерть. Особенное удовольствие им доставляло истязание живых существ", — рассказал о своих чувствах Арестович. — Причём им пофиг, умирают чужие или свои".

Как пояснил Арестович, осталась эта практика и в современной России, так как на Красной площади "лежат люди, которые убили много людей".

"Это культ смерти. Они ведут себя так в Буче и во многих других местах, потому что они (Россияне. — Прим. ред.) такие", — резюмировал советник Офиса Зеленского.

Арестович подчеркнул, что киевские князья позволили "культу смерти" распространиться по миру, но нынешняя власть Украины должна это прекратить.

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