В ответ на призывы европейских лидеров свести украинский конфликт к дипломатии и заняться мирным урегулированием вопроса, советник Офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Алексей Арестович "нахамил" Западу, заявил чешский обозреватель Либор Дворжак.
По мнению обозревателя, нарастающее напряжение на востоке Европы из-за ситуации в Незалежной привело к расколу внутри ЕС. Западные лидеры неоднократно призывали Киев к переговорам с Москвой, однако в ответ получили жёсткую критику.
"Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жёсткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски", — написал обозреватель для iROZHLAS.
Как подчеркнул Дворжак, ни о какой дипломатии не может быть и речи, так как в ответ на призывы ЕС и Запада, Киев потребовал новые партии вооружения и ужесточения санкций против России, но проигнорировал просьбы европейских лидеров.
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