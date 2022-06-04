iROZHLAS: в Чехии недовольны поведением Арестовича — отвечает по-хамски

В ответ на призывы европейских лидеров свести украинский конфликт к дипломатии и заняться мирным урегулированием вопроса, советник Офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Алексей Арестович "нахамил" Западу, заявил чешский обозреватель Либор Дворжак.

По мнению обозревателя, нарастающее напряжение на востоке Европы из-за ситуации в Незалежной привело к расколу внутри ЕС. Западные лидеры неоднократно призывали Киев к переговорам с Москвой, однако в ответ получили жёсткую критику.

"Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жёсткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски", — написал обозреватель для iROZHLAS.

Как подчеркнул Дворжак, ни о какой дипломатии не может быть и речи, так как в ответ на призывы ЕС и Запада, Киев потребовал новые партии вооружения и ужесточения санкций против России, но проигнорировал просьбы европейских лидеров.