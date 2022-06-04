The Sun: Путин хотел провести на Украине иракскую "Бурю в пустыне" — 100 часов

Россия планировала, что спецоперация на Украине пойдёт по сценарию знаменитой иракской "Бури в пустыне", заявил американский военный эксперт Майкл Кларк. По его словам, российский президент Владимир Путин якобы рассчитывал завершить конфликт всего за 100 часов.

По мнению аналитика, расчёт Москвы был в том, что Украина не станет "сопротивляться и сдаст" страну за несколько суток.

"Путин хотел воссоздать первую войну в Персидском заливе — "Буря в пустыне", — когда западные войска победили Ирак всего за 100 часов. Эта операция, в ходе которой президент США Джордж Буш-старший изгнал Саддама Хусейна из соседнего Кувейта за три с половиной дня, вошла в военную историю", — написал Кларк для The Sun.

Кроме того, военный аналитик назвал российского президента "хулиганом" и заявил, что требования Москвы больше похожи на "поведение детей в песочнице".