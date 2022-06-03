EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Китаевед: Пекин может использовать криптоюань для помощи России в обход санкций

Мир

Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные The Washington Post, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти способ финансово помогать России и при этом не нарушать санкции Запада.

Китаевед: Пекин может использовать криптоюань для помощи России в обход санкций

"Средств всегда не хватает. Поэтому если Китай поможет Москве, будет хорошо. Однозначно существуют обходные пути, которые позволят не нарушать ограничительные меры", — сказал эксперт.

Как подчеркнул специалист, власти КНР не станут обнародовать методы оказания поддержки. Также он предположил, что сообщения СМИ о попытках Пекина обойти запреты западных лидеров являются отвлекающим манёвром. По мнению собеседника издания, Китай способен в это время планировать решение других проблем.

"Сейчас существует мир крипты. Появился электронный юань, близкий к электронному рублю. То есть криптоюань, крипторубль. Я думаю, что КНР сможет оказать России финансовую помощь, если она действительно понадобится", — заключил Виногродский.

Ранее в The Washington Post заявили, что Си Цзиньпин поручил советникам отыскать способ оказывать Москве материальную поддержку, но не нарушать антироссийские санкции. Источник издания отметил, что Пекин считает РФ важнейшим стратегическим партнёром.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы китай си цзиньпин
Новости
Лукашенко: "Россия не стремится захватить Украину"
NYT: Пентагон изучал на Украине захваченную технику Армии России
Выводы комиссии США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" оказались выдумкой
Китаевед: Пекин может использовать криптоюань для помощи России в обход санкций
Цеков попросил не принимать всерьёз слова Арестовича о планах Киева насчёт Крыма
Лукашенко заявил о серьёзном конфликте между Зеленским и военными
Протест в Варшаве: верните работу, отобранную из-за санкций против России
Сосновский: усиление Германии может быть выгодно Москве
Беспилотник случайно снял на видео дезертирство ВСУ с поля боя
Washington Post: Путин ждёт экономического истощения Запада
Популярное
Силовые структуры
Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ

Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.

Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Силовые структуры
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Ходаковский рассказал о предательстве в ходе СВО: "Мы знали, что это западня"
Силовые структуры
В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Силовые структуры
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Последние материалы
Протест в Варшаве: верните работу, отобранную из-за санкций против России
Сосновский: усиление Германии может быть выгодно Москве
Беспилотник случайно снял на видео дезертирство ВСУ с поля боя
Washington Post: Путин ждёт экономического истощения Запада
Тарзан выступил за "русский мир" и посоветовал Западу учить историю
Призывавший к санкциям против России Касьянов тайком покинул страну
Михаил Шахназаров отчитал Шевчука и Галкина: "Родина — это не бабушка"
Украинцы начали собирать старые мобильные телефоны для нужд ВСУ
Журналист Ланкастер: жители Херсонской области живут под обстрелами ВСУ
Невзоров* поблагодарил "измученный" народ Украины за гражданство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников