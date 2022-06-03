Китаевед: Пекин может использовать криптоюань для помощи России в обход санкций

Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные The Washington Post, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти способ финансово помогать России и при этом не нарушать санкции Запада.

"Средств всегда не хватает. Поэтому если Китай поможет Москве, будет хорошо. Однозначно существуют обходные пути, которые позволят не нарушать ограничительные меры", — сказал эксперт.

Как подчеркнул специалист, власти КНР не станут обнародовать методы оказания поддержки. Также он предположил, что сообщения СМИ о попытках Пекина обойти запреты западных лидеров являются отвлекающим манёвром. По мнению собеседника издания, Китай способен в это время планировать решение других проблем.

"Сейчас существует мир крипты. Появился электронный юань, близкий к электронному рублю. То есть криптоюань, крипторубль. Я думаю, что КНР сможет оказать России финансовую помощь, если она действительно понадобится", — заключил Виногродский.

Ранее в The Washington Post заявили, что Си Цзиньпин поручил советникам отыскать способ оказывать Москве материальную поддержку, но не нарушать антироссийские санкции. Источник издания отметил, что Пекин считает РФ важнейшим стратегическим партнёром.