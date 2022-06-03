Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с Pravda.Ru прокомментировал данные The Washington Post, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти способ финансово помогать России и при этом не нарушать санкции Запада.
"Средств всегда не хватает. Поэтому если Китай поможет Москве, будет хорошо. Однозначно существуют обходные пути, которые позволят не нарушать ограничительные меры", — сказал эксперт.
Как подчеркнул специалист, власти КНР не станут обнародовать методы оказания поддержки. Также он предположил, что сообщения СМИ о попытках Пекина обойти запреты западных лидеров являются отвлекающим манёвром. По мнению собеседника издания, Китай способен в это время планировать решение других проблем.
"Сейчас существует мир крипты. Появился электронный юань, близкий к электронному рублю. То есть криптоюань, крипторубль. Я думаю, что КНР сможет оказать России финансовую помощь, если она действительно понадобится", — заключил Виногродский.
Ранее в The Washington Post заявили, что Си Цзиньпин поручил советникам отыскать способ оказывать Москве материальную поддержку, но не нарушать антироссийские санкции. Источник издания отметил, что Пекин считает РФ важнейшим стратегическим партнёром.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.