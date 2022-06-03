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Автор Юлия Миленина

WP: Китай ищет способы оказать экономическую поддержку РФ, не нарушая санкций

Мир

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способ оказать финансовую поддержку России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Китае.

WP: Китай ищет способы оказать экономическую поддержку РФ, не нарушая санкций

По информации издания, Москва несколько раз просила, чтобы Пекин утвердил новые формы экономической поддержки РФ. В материале сказано, что Китай хочет поддержать Россию, так как воспринимает её в качестве важнейшего стратегического партнёра. При этом в КНР пока не знают, можно ли обойти западные санкции для оказания помощи.

Как пояснил источник WP, требования РФ к КНР включают в себя следующие пункты:

  • Сохранение торговых обязательств, взятых до начала специальной военной операции по демилитаризации Украины;
  • Оказание финансовой и технологической поддержки, на которую наложены санкции со стороны США и других государств.

Источники издания также отметили, что власти РФ не запрашивали у Китая оружие и боеприпасы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай си цзиньпин
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