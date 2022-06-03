Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способ оказать финансовую поддержку России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Китае.
По информации издания, Москва несколько раз просила, чтобы Пекин утвердил новые формы экономической поддержки РФ. В материале сказано, что Китай хочет поддержать Россию, так как воспринимает её в качестве важнейшего стратегического партнёра. При этом в КНР пока не знают, можно ли обойти западные санкции для оказания помощи.
Как пояснил источник WP, требования РФ к КНР включают в себя следующие пункты:
Источники издания также отметили, что власти РФ не запрашивали у Китая оружие и боеприпасы.
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