WP: Китай ищет способы оказать экономическую поддержку РФ, не нарушая санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим советникам найти способ оказать финансовую поддержку России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Китае.

По информации издания, Москва несколько раз просила, чтобы Пекин утвердил новые формы экономической поддержки РФ. В материале сказано, что Китай хочет поддержать Россию, так как воспринимает её в качестве важнейшего стратегического партнёра. При этом в КНР пока не знают, можно ли обойти западные санкции для оказания помощи.

Как пояснил источник WP, требования РФ к КНР включают в себя следующие пункты:

Сохранение торговых обязательств, взятых до начала специальной военной операции по демилитаризации Украины;

Оказание финансовой и технологической поддержки, на которую наложены санкции со стороны США и других государств.

Источники издания также отметили, что власти РФ не запрашивали у Китая оружие и боеприпасы.