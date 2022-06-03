CNN: бюджет РФ пополняется на фоне сокращения поставок газа в Европу

Поставки Россией природного газа в ЕС сократились более чем на четверть. При этом бюджет страны продолжает пополняться из-за подорожания голубого топлива, сообщает CNN.

Аналитик Джеймс Хакстепп отметил в интервью телеканалу, что в 2022 году цены на газ выросли в среднем до 96 евро за мегаватт-час.

"В связи с этим доходы у РФ вряд ли сильно сократятся, пока не будет дальнейших отключений", — сказал эксперт.

Кроме того, CNN подчёркивает, что ЕС в любом случае будет двигаться к снижению газовой зависимости от РФ, наращивая импорт СПГ и сокращая потребление российских энергоресурсов.

Ранее компания "Газпром" сократила поставки газа потребителям в Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах. Эти европейские страны отказались производить платежи в рублях в соответствии с новыми требованиями России.