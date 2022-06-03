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Автор Юлиана Смирнова

В Сети американцы раскритиковали отправку ракет Киеву и администрацию Байдена

Мир

Американцы в Сети осудили администрацию Джо Байдена за отправку современных реактивных систем залпового огня Киеву.

В Сети американцы раскритиковали отправку ракет Киеву и администрацию Байдена

Многие из американских пользователей не понимают, зачем Байден отправляет Киеву оружие, когда как главным условием России является полная демилитаризация Незалежной. Граждане США посоветовали своим властям вкладывать столько сил и денег в свои школы, а не в Украину.

"Только представьте, насколько безопасными будут наши школы и продуктовые магазины, если в них будут поступать такие деньги, какие США отдают Киеву", — написал пользователь под ником bags_girl.

Многие заявили, что вместо того, чтобы настаивать на мирном урегулировании конфликта, США лишь "подкидывает дров" и "служит злобному милитаризму".

"Разжигание конфликтов вместо мирных усилий служит лишь злобному милитаризму", — осуждает действия властей GDANIELDS.

Некоторые вспомнили бывшего президента США Дональда Трампа. Во время его правления в СМИ часто появлялись новости, что он приведёт страну к третьей мировой войне. Сейчас сам Трамп заявляет, что именно он пытался наладить отношения с Москвой, когда как "слабый и некомпетентный" Байден всё портит.

"Помните, как СМИ кричали, что Трамп собирается втянуть нас в третью мировую войну? Хорошие были времена", — заявил пользователь ChadHawkins7.

Многие вообще не понимают, зачем Байден отправляет вооружение Украине, если американские СМИ постоянно говорят о скорой победе Украины.

"Но… вы месяцами говорили мне, что Украина побеждает. Зачем тогда это?" — с сарказмом спрашивает пользователь с ником Dddanttte2.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден
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