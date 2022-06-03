В Сети американцы раскритиковали отправку ракет Киеву и администрацию Байдена

Американцы в Сети осудили администрацию Джо Байдена за отправку современных реактивных систем залпового огня Киеву.

Многие из американских пользователей не понимают, зачем Байден отправляет Киеву оружие, когда как главным условием России является полная демилитаризация Незалежной. Граждане США посоветовали своим властям вкладывать столько сил и денег в свои школы, а не в Украину.

"Только представьте, насколько безопасными будут наши школы и продуктовые магазины, если в них будут поступать такие деньги, какие США отдают Киеву", — написал пользователь под ником bags_girl.

Многие заявили, что вместо того, чтобы настаивать на мирном урегулировании конфликта, США лишь "подкидывает дров" и "служит злобному милитаризму".

"Разжигание конфликтов вместо мирных усилий служит лишь злобному милитаризму", — осуждает действия властей GDANIELDS.

Некоторые вспомнили бывшего президента США Дональда Трампа. Во время его правления в СМИ часто появлялись новости, что он приведёт страну к третьей мировой войне. Сейчас сам Трамп заявляет, что именно он пытался наладить отношения с Москвой, когда как "слабый и некомпетентный" Байден всё портит.

"Помните, как СМИ кричали, что Трамп собирается втянуть нас в третью мировую войну? Хорошие были времена", — заявил пользователь ChadHawkins7.

Многие вообще не понимают, зачем Байден отправляет вооружение Украине, если американские СМИ постоянно говорят о скорой победе Украины.

"Но… вы месяцами говорили мне, что Украина побеждает. Зачем тогда это?" — с сарказмом спрашивает пользователь с ником Dddanttte2.