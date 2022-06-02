Байден пообещал привезти в США 3,7 бутылки детского питания: "Он пьян?"

Американские пользователи Twitter резко отреагировали на очередную оговорку своего лидера Джо Байдена, касающуюся доставки дефицитного детского питания военными США из Европы.

Как случайно сказал Байден, самолётами авиакомпании United Airlines в США будет доставлено "3,7 бутылки детского питания".

Эта нелепая оговорка вызвала целую бурю эмоций у комментаторов, которые иронично отметили, что для транспортировки такого "огромного" количества детского питания вовсе не нужен самолёт, а хватило бы и одного чемодана. И, раз пошло такое дело, можно было бы взять "хотя бы 4 бутылки, а не 3,7 штуки".

Пользователи предположили, что их президент может быть пьян, потому что на 20 тысяч американских детей 3,7 бутылки детского питания явно не хватит и даже побоялись себе представить, как за них будут биться покупатели в супермаркете.

"Ему нужно уйти в отставку прежде, чем он уморит голодом наших детей и нас, ну или взорвет нас ядерной бомбой", — написал один из комментаторов. "Америка, должно быть, так гордится тем, что превратилась из сильного государства в страну, над которой больше всего смеются…" — отметил другой. "Боже, помоги нам, потому что он не знает, что говорит или читает", — подытожили пользователи.

Байден часто допускает оговорки в своей речи на публике, которые становятся предметом насмешек и беспокойства американцев. Лидер США нередко путает названия, должности, не может правильно выговорить имена и географические названия.